Итоги дня: потепление в Удмуртии и приближение пика паводка

О чем писали журналисты в понедельник.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии ковид подтвердился еще у 80 человек. 70 пациентов врачи выписали.

Уровень воды:

Пик паводка ожидается к концу апреля. Вскрытие малых рек ожидается с 5 апреля. Взрывные работы в этом году пройдут в 4 районах.

Не навредить:

Жителям Удмуртии напомнили, как правильно питаться в пост, чтобы не нанести ущерб здоровью. В рационе обязательно должны присутствовать фрукты и овощи.

Весна:

К выходным в Удмуртии потеплеет. На неделе ожидается плюсовая температура воздуха, однако к началу следующей недели вновь похолодает.

Лечение:

В 2021 году получить лечение в федеральных центрах смогут почти 17 тыс. жителей Удмуртии. Высокотехнологичная помощь будет доступна 1268 пациентам.