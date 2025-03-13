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Филиал реабилитационного центра «Адели» открыли в Глазове после реконструкции

11:12, 13 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Филиал реабилитационного центра «Адели» открыли в Глазове после реконструкции
11:12, 13 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
34
0
#Глазов\n#реабилитация\n#дети-инвалиды
Источник фото: vk.com/rrcdiiglazov
34
0

За год здесь планируют принимать около 1 000 детей со всей Удмуртии.

Глазов. Удмуртия. После большой реконструкции в Глазове открыли филиал реабилитационного центра «Адели» на улице Советской, 50. Об этом сообщил в соцсетях глава Удмуртии Александр Бречалов.

«Экзоскелет и тренажёрный зал, бассейн с подъёмником и галокамера, сенсорно-динамический зал и физиотерапия — всё самое современное для того, чтобы ребята с инвалидностью поправляли здоровье. Раньше здание было неудобным для ребят с ОВЗ — узкие дверные проёмы и коридоры, неприспособленная входная группа. Не было лифтов, детям приходилось подниматься по лестницам, а для многих это непростая задача», — написал руководитель региона.

Центр полностью переформатировали, теперь здесь доступная среда, удобные комнаты для проживания ребят с родителями, отдельные кабинеты специалистов, игровая площадка и новейшее оборудование.

За первые три дня сюда приедут на реабилитацию 80 ребят. А в целом за год поправлять здоровье в центре будут около 1 000 детей со всей Удмуртии.

Напомним, реконструкцию реабилитационного центра «Адели» начали в Глазове в 2023 году

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11:12, 13 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
34
0
#Глазов\n#реабилитация\n#дети-инвалиды