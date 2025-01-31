Воткинск. Удмуртия. Кресла инженеров-конструкторов из Воткинска поставят в реабилитационные центры по всей России. Об этом в своём Телеграм-канале рассказал председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов.

Специалисты «Воткинской промышленной компании» создали кресла-реклайнеры для реабилитации ветеранов спецоперации. Механизм позволяет регулировать положение человека с точностью до сантиметра, а подлокотники можно опустить до уровня сидушки.

Ранее подобные кресла покупали в других странах. 31 января 100 новых реклайнеров отправятся из Воткинска в реабилитационные центры по всей России, в том числе в новые регионы. Вскоре компания получит лицензию и сможет поставлять кресла в больницы и госпитали.