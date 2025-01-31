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Разработка воткинских инженеров-конструкторов появится в реабилитационных центрах по всей России

17:25, 31 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Разработка воткинских инженеров-конструкторов появится в реабилитационных центрах по всей России
17:25, 31 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
94
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#СВО\n#разработка\n#реабилитация
Источник фото: t.me/RVEfimov
94
0

Вскоре компания получит лицензию на кресла-реклайнеры и сможет поставлять их в больницы.

Воткинск. Удмуртия. Кресла инженеров-конструкторов из Воткинска поставят в реабилитационные центры по всей России. Об этом в своём Телеграм-канале рассказал председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов. 

Специалисты «Воткинской промышленной компании» создали кресла-реклайнеры для реабилитации ветеранов спецоперации. Механизм позволяет регулировать положение человека с точностью до сантиметра, а подлокотники можно опустить до уровня сидушки.

Ранее подобные кресла покупали в других странах. 31 января 100 новых реклайнеров отправятся из Воткинска в реабилитационные центры по всей России, в том числе в новые регионы. Вскоре компания получит лицензию и сможет поставлять кресла в больницы и госпитали. 

17:25, 31 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
94
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#СВО\n#разработка\n#реабилитация