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Пройти лечение в федеральных центрах смогут почти 17 000 жителей Удмуртии

16:30, 15 марта, 2021
Юрий Абашев
Пройти лечение в федеральных центрах смогут почти 17 000 жителей Удмуртии
16:30, 15 марта, 2021
Юрий Абашев
843
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#больница\n#медицина
Фото: pixabay.com
843
0

В 2021 году изменился порядок направления пациентов в крупные больницы.

Ижевск. Удмуртия. Получить лечение в федеральных центрах в 2021 году смогут более 16,8 тыс. жителей Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртской Республики.

Высокотехнологичную помощь получат 1 268 человек.

С 2021 года изменился порядок направления пациентов в федеральные центры. На помощь можно рассчитывать при наличии определённых синдромов и требуемых документов. Необходимо лишь получить направление на лечение. Сделать это можно самостоятельно или через лечащего врача.

Квота больше не требуется. Помощь финансируется из бюджета фонда обязательного страхования, а не его территориальными отделениями. Список медицинских организаций доступен по ссылке.

Госпитализация происходит следующим образом:

  • лечащий врач и пациент выбирают больницу из реестра;
  • составляется направление и оформляется выписка из медицинской карты с диагнозом;
  • пациент заполняет согласие на обработку персональных данных, после чего комиссия рассматривает обращение и принимает решение;
  • пациент получает ответ в течение трёх дней.


Основанием для положительного ответа может быть: нетипичное заболевание, необходимость в методах лечения, недоступных в регионе, высокий риск хирургического лечения из-за осложнений, необходимость повторных операций. Также рассматриваются варианты, когда нужно дополнительное обследование в сложных случаях или возможна повторная госпитализация по рекомендации врачей федерального центра.

16:30, 15 марта, 2021
Юрий Абашев
843
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#больница\n#медицина