Пройти лечение в федеральных центрах смогут почти 17 000 жителей Удмуртии

В 2021 году изменился порядок направления пациентов в крупные больницы.

Ижевск. Удмуртия. Получить лечение в федеральных центрах в 2021 году смогут более 16,8 тыс. жителей Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртской Республики.

Высокотехнологичную помощь получат 1 268 человек.

С 2021 года изменился порядок направления пациентов в федеральные центры. На помощь можно рассчитывать при наличии определённых синдромов и требуемых документов. Необходимо лишь получить направление на лечение. Сделать это можно самостоятельно или через лечащего врача.

Квота больше не требуется. Помощь финансируется из бюджета фонда обязательного страхования, а не его территориальными отделениями. Список медицинских организаций доступен по ссылке.

Госпитализация происходит следующим образом:

лечащий врач и пациент выбирают больницу из реестра;

составляется направление и оформляется выписка из медицинской карты с диагнозом;

пациент заполняет согласие на обработку персональных данных, после чего комиссия рассматривает обращение и принимает решение;

пациент получает ответ в течение трёх дней.



Основанием для положительного ответа может быть: нетипичное заболевание, необходимость в методах лечения, недоступных в регионе, высокий риск хирургического лечения из-за осложнений, необходимость повторных операций. Также рассматриваются варианты, когда нужно дополнительное обследование в сложных случаях или возможна повторная госпитализация по рекомендации врачей федерального центра.