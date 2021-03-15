Жителям Удмуртии рассказали, как питаться в пост, чтобы не навредить здоровью

Стоит добавлять в рацион продукты, содержащие растительный белок.

Ижевск. Удмуртия. В Минздраве Удмуртии напомнили верующим, как правильно принимать пищу в пост, чтобы не навредить своему здоровью.

Питаться нужно дробно, небольшими порциями, 5-6 раз в день. Обязательно добавлять в рацион овощи и фрукты – в день их должно быть не менее 400 г. Салаты стоит заправлять оливковым маслом. Не стоит забывать про растительный белок, который содержится в семечках, орехах, грибах, крупах, хлебе и соевых продуктах.

Сахар можно заменить медом, горьким шоколадом, мармеладом и сухофруктами.

Окончание поста не должно быть резким. Постепенно нужно добавлять в пищу молочные продукты и яйца, позднее – мясо и рыбу.

Напомним, Великий пост продлится 7 недель до 1 мая, а уже 2 мая, пройдя путь духовного очищения, православные отметят Пасху.