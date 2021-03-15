Коронавирус подтвердился еще у 80 жителей Удмуртии

70 человек выписали.

Ижевск. Удмуртия. Коронавирус выявили еще у 80 жителей Удмуртии. Об этом сообщает Оперштаб Удмуртской Республики в соцсети «ВКонтакте».

Ковид подтвердился у 33 жителей Ижевска, 16 жителей Глазова, 7 жителей Завьяловского района, 4 жителей Сарапульского района, 3 жителей Камбарского района, 3 жителей Глазовского района, 3 жителей Увинского района, 2 жителей Шарканского района, 2 жителей Балезинского района, по одному случаю зафиксировали в Воткинске, Можге, Сарапуле, Каракулинском, Кезском, Селтинском и Сюмсинском районах. Среди заболевших двое детей.

За сутки врачи выписали 70 пациентов.

За время пандемии в Удмуртии зарегистрировали 29 433 случая коронавирусной инфекции. 26 090 человек выздоровели, 366 скончались. 98 пациентов находятся в тяжелом состоянии.