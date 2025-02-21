Глазов. Удмуртия. Глазовский детский реабилитационный центр «Адели» откроется в марте 2025 года. Об этом рассказал глава Глазова Сергей Коновалов во время рабочей встречи с Александром Бречаловым 19 февраля 2025 года.

Строительные работы завершили в конце 2024 года. Сейчас заканчивается лицензирование, проверка всех вопросов по безопасности, по микроклимату.

Сергей Коновалов подчеркнул, что имиджевое понятие «северной столицы» должно стать функциональным. Такие учреждения, как Глазовская межрайонная больница и реабилитационный центр «Адели», будут затрагивать не только жителей города, но и всю северную часть Удмуртии, а это около 30% территории республики.

«Это не менее важный проект, чем «Адели» в Ижевске. Этот центр не справляется со всем объёмом, поэтому это долгожданный проект. Деток у нас с особенностями физического развития много. Они, конечно, должны через эту реабилитацию социализироваться, поэтому как можно быстрее запускать», – подчеркнул Александр Бречалов.

Напомним, реконструкцию реабилитационного центра «Адели» в Глазове начали в 2023 году.