Хирурги Первой РКБ в Ижевске спасли от инвалидности получившего ранение бойца

Ижевск. Удмуртия. Врачи Первой РКБ в Ижевске провели сложную операцию на голени бойца СВО, который получил осколочное ранение. Об этом сообщает глава Удмуртии Александр Бречалов на своей странице «ВКонтакте».

Травма была серьёзная – разорванная артерия и большая аневризма. Без операции мужчине грозила инвалидность.

Перед началом работы врачи осуществили серьёзную предоперационную подготовку, сделали УЗИ артерий и вен, провели антибактериальную терапию.

Сама операция длилась 4,5 часа и завершилась успешно. Хирурги смогли, не повредив нервы, удалить аневризму, а также протезировать участок артерии, поврежденный осколком.

Сейчас боец находится дома.

«Благодарю сосудистого хирурга Вячеслава Семенюту и команду 1 РКБ за профессионализм и заботу о бойце», – выразил слова благодарности Александр Бречалов.

Участники специальной военной операции могут получить необходимую медицинскую помощь в больницах Удмуртии, напомнили в Минздраве региона.

С начала СВО в Удмуртии было госпитализировано 727 бойцов. Хирурги региона провели им 271 операцию. 74 участника СВО прошли медицинскую реабилитацию в стационарах республики, 463 – получили медицинскую помощь амбулаторно.