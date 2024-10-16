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Хирурги Первой РКБ в Ижевске спасли от инвалидности получившего ранение бойца

12:20, 16 октября, 2024
Роман Перевощиков
журналист
Хирурги Первой РКБ в Ижевске спасли от инвалидности получившего ранение бойца
12:20, 16 октября, 2024
Роман Перевощиков
журналист
361
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#СВО\n#реабилитация\n#1 РКБ\n#врачи\n#больница
Фото: Александр Бречалов «ВКонтакте»
361
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Операция длилась 4,5 часа.

Ижевск. Удмуртия. Врачи Первой РКБ в Ижевске провели сложную операцию на голени бойца СВО, который получил осколочное ранение. Об этом сообщает глава Удмуртии Александр Бречалов на своей странице «ВКонтакте».

Травма была серьёзная – разорванная артерия и большая аневризма. Без операции мужчине грозила инвалидность.

Перед началом работы врачи осуществили серьёзную предоперационную подготовку, сделали УЗИ артерий и вен, провели антибактериальную терапию.

Сама операция длилась 4,5 часа и завершилась успешно. Хирурги смогли, не повредив нервы, удалить аневризму, а также протезировать участок артерии, поврежденный осколком.

Сейчас боец находится дома.

«Благодарю сосудистого хирурга Вячеслава Семенюту и команду 1 РКБ за профессионализм и заботу о бойце», – выразил слова благодарности Александр Бречалов.

Участники специальной военной операции могут получить необходимую медицинскую помощь в больницах Удмуртии, напомнили в Минздраве региона.

С начала СВО в Удмуртии было госпитализировано 727 бойцов. Хирурги региона провели им 271 операцию. 74 участника СВО прошли медицинскую реабилитацию в стационарах республики, 463 – получили медицинскую помощь амбулаторно.

12:20, 16 октября, 2024
Роман Перевощиков
журналист
361
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#СВО\n#реабилитация\n#1 РКБ\n#врачи\n#больница