Расчистка дорог Ижевска, «сестра» памятника Аленке и новогодние желания россиян: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. В России началась последняя рабочая неделя 2020 года. Желаем своим читателям провести ее плодотворно. А мы, по традиции, подготовили утренний обзор новостей.

Последствия снегопада:

Прошедшей ночью на улицах Ижевска «трудились» 103 единицы техники. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава города Олег Бекмеметьев

В первую очередь подрядчики расчистили основные магистрали, по которым курсирует транспорт, тротуары, зоны остановок и пешеходных переходов.

Снег с дорог вывозили 23 самосвала. Всего с начала сезона на снегоприемный пункт вывезли уже 45,5 тыс. кубометров снега.

Когда ижевчане уедут на работу, техника зайдет во дворы. Горожанам советуют убрать автомобили с придомовых территорий.

ДТП:

Сразу 2 ДТП произошло ночью на улице 10 лет Октября в Ижевске. Об этом пишут пользователи в группе «ИГГС» в соцсети «ВКонтакте».

Конкурс:

Преподавателя юного танцора Никиты Хайрулина из Ижевска - участника конкурса талантов «Синяя птица», отметили в финале. Об этом пишет ВГТРК.

Борис Пилин в числе еще 4 лучших педагогов из разных городов получил специальный грант на 300 тыс. рублей.

Напомним, на всероссийском конкурсе 10-летний участник под руководством своего педагога танцевал брейк-данс и прошел в финал.

«Сестра» Аленки:

Жители Новосибирска нашли в своем городе «сестру» самого обсуждаемого на прошлой неделе памятника – Аленка. Об этом пишут «Известия»

Напомним, памятник девушке в Нововоронеже снесли из-за жалоб жителей, которые посчитали статую ужасной. Его выставят на аукцион. Памятник был открыт 18 декабря по случаю 250-летия села Новая Аленовка, который якобы и основала Аленка.

Сестрица с не менее суровым лицом на аллее Друзей в Новосибирске уже тоже получила прозвище «монстр». Она изображена в компании двух мужчин и собаки. По словам пользователей, в этом ансамбле лучше всех получился питомец.

Вконтакте: Александр Стройкин

Желания под Новый год:

Треть опрошенных россиян загадает на Новый год окончание пандемии коронавируса. Об этом пишет Российская Газета со ссылкой на исследования портала Работа.ру.

Самым популярным стало пожелание здоровья себе и близким – 51% опрошенных, 44% желают высокую зарплату, 42% - счастье. 20% мечтают найти чемодан с миллионом долларов, 15% думают о том, как встретить в 2021 году свою любовь. 1% респондентов загадают под бой курантов получить миллион подписчиков в соцсетях.

Рождественское чудо:

Житель Италии вызвал полицейских, чтобы встретить с ними Рождество. Об этом пишет МИР24

94-летний мужчина позвонил в отделение и сообщил, что у него все хорошо, но ему не с кем отметить праздник. Итальянец попросил прислать ему карабинера хотя бы на несколько минут.

Двое сотрудников полиции провели время с пенсионером, вместе с ним созвонились с родными, а на следующий день вновь пришли к дедушке, чтобы подарить ему совместное фото, которое они сделали в Рождество.