Жители деревни в Алнашском районе к Новому году получат водопровод

Водопровода в деревне не было с 1983 года.

Алнаши. Удмуртия. Жители деревни в Алнашском районе более 35 лет жили без водопровода. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщает глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

Глава региона также рассказал, что водопровода в Елкибаево не было с 1983 года. Всё это время жителям приходилось набирать воду из родника и обустраивать свои скважины.

Для ремонта водопроводных сетей и установку новой водонапорной башни из республиканского и районного бюджетов было выделено более 3 млн рублей, плюс к этому часть средств вложили жители. В конечном счёте стоимость проекта составила более 4 млн рублей.

На сайте Алнашского района сообщается, что теперь у жителей деревни есть и вода из крана, и артезианская вода из новой водонапорной башни.