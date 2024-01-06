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Еще один порыв трубопровода произошёл в Ижевске в ночь на 6 января

11:17, 06 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Еще один порыв трубопровода произошёл в Ижевске в ночь на 6 января
11:17, 06 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
514
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#водопровод\n#авария
Фото: пресс-служба администрации Ижевска
514
0

Два жилых дома на улице Барышникова остались без водоснабжения.

Ижевск. Удмуртия. Минувшей ночью в Ижевске на улице Барышникова произошло повреждение водопровода. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска. 

Порыв произошёл в районе дома №73. Ремонтом занимается аварийная бригада «Ижводоканала».

Дома №71 и №73 по улице Барышникова пришлось отключить от водоснабжения. До 12:00 рядом с ними установят ёмкость с водой. Водоснабжение планируется восстановить ближе к 22:00.

Последствия излива воды устраняют сотрудники подрядной организации «Радонеж».

Напомним, что вечером 5 января из-за повреждения трубы вода распространилась на улицах Ворошилова, 9 Января и Дзержинского. На данный момент движение транспорта по этим улицам восстановлено. 

11:17, 06 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
514
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#водопровод\n#авария