Еще один порыв трубопровода произошёл в Ижевске в ночь на 6 января

Ижевск. Удмуртия. Минувшей ночью в Ижевске на улице Барышникова произошло повреждение водопровода. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Порыв произошёл в районе дома №73. Ремонтом занимается аварийная бригада «Ижводоканала».

Дома №71 и №73 по улице Барышникова пришлось отключить от водоснабжения. До 12:00 рядом с ними установят ёмкость с водой. Водоснабжение планируется восстановить ближе к 22:00.

Последствия излива воды устраняют сотрудники подрядной организации «Радонеж».

Напомним, что вечером 5 января из-за повреждения трубы вода распространилась на улицах Ворошилова, 9 Января и Дзержинского. На данный момент движение транспорта по этим улицам восстановлено.