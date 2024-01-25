Между Камбаркой и селом Кама прокладывают почти 19 км водопровода

Камбарка. Удмуртия. От Камбарки до села Кама прокладывают 19 км нового водопровода. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава Камбарского района Александр Галанов.

Работы проводятся в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». По данным на 1 января 2024 года, строительно-монтажные работы выполнены на 80%.

На строительство водопровода Камбарский район получил более 179 млн рублей. Планируется, что благодаря ему улучшится качество воды, которую потребляют жители сёл Камское и Кама.

Подрядчик должен сдать объект в 2024 году.