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Между Камбаркой и селом Кама прокладывают почти 19 км водопровода

08:30, 25 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Между Камбаркой и селом Кама прокладывают почти 19 км водопровода
08:30, 25 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
592
0
#Камбарка\n#Удмуртия\n#водопровод\n#строительство
Фото: vk.com (Александр Галанов)
592
0

Работы завершат в 2024 году.

Камбарка. Удмуртия. От Камбарки до села Кама прокладывают 19 км нового водопровода. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава Камбарского района Александр Галанов. 

Работы проводятся в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». По данным на 1 января 2024 года, строительно-монтажные работы выполнены на 80%.

На строительство водопровода Камбарский район получил более 179 млн рублей. Планируется, что благодаря ему улучшится качество воды, которую потребляют жители сёл Камское и Кама. 

Подрядчик должен сдать объект в 2024 году.  

08:30, 25 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
592
0
#Камбарка\n#Удмуртия\n#водопровод\n#строительство