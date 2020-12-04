Глава республики поручил заняться этим вопросом региональным Минсоцполитики и Минпромторгу.

Ижевск. Удмуртия. Власти Удмуртии помогут трудоустроиться инвалидам по слуху. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Глава региона Александр Бречалов провел встречу с руководителями общественных объединений людей с ограниченными возможностями здоровья во Всемирный день инвалидов, 3 декабря.

Каждый участник мог высказать свои пожелания и предложения. Так, руководитель регионального отделения Всероссийского общества глухих Валерий Крылов обратился с вопросом помощи в трудоустройстве инвалидов по слуху. Александр Бречалов поручил региональным Минсоцполитики и Минпромторгу заняться этим вопросом: власти усилят контроль за трудоустройством выпускников образовательных программ. Еще во время обучения им помогут наладить контакт с потенциальными работодателями.

Кроме того, Александр Бречалов рассказал о результатах работы властей по созданию комфортных условий жизни для инвалидов в регионе.

«Все объекты дорожного строительства по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Ижевске мы принимали совместно с представителями общественных организаций. За активное участие благодарю удмуртские общественные организации «Благо» и Всероссийское общество слепых. Убежден, что такой элемент общественного контроля распространится и на другие объекты реконструкции и строительства: детские сады, школы, благоустройство прилегающей территории и другое», – отметил глава республики.