Житель Воткинска обнаружил в огороде артснаряд времён Великой Отечественной войны

Воткинск. Удмуртия. Взрывотехники Росгвардии уничтожили артиллерийский снаряд времён Великой Отечественной войны, обнаруженный в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Снаряд обнаружил житель Воткинска в своём огороде при проведении хозяйственных работ. Информацию об опасной находке он передал в правоохранительные органы. В кратчайшее время территория была отцеплена сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии, а на место вызвана группа разминирования.

Прибывшие на место сотрудники группы разминирования ОМОН «Барс» Управления Росгвардии в ходе осмотра идентифицировали находку как 85-мм артиллерийский снаряд с обширными очагами коррозии. С соблюдением необходимых мер безопасности боеприпас вывезли на полигон и уничтожили накладным зарядом.