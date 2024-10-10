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Житель Воткинска обнаружил в огороде артснаряд времён Великой Отечественной войны

11:40, 10 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Житель Воткинска обнаружил в огороде артснаряд времён Великой Отечественной войны
11:40, 10 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
660
0
#Воткинск\n#Росгвардия\n#снаряды
Фото: Управление Росгвардии по УР
660
0

Находку успешно уничтожили сотрудники Росгвардии на полигоне.

Воткинск. Удмуртия. Взрывотехники Росгвардии уничтожили артиллерийский снаряд времён Великой Отечественной войны, обнаруженный в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Снаряд обнаружил житель Воткинска в своём огороде при проведении хозяйственных работ. Информацию об опасной находке он передал в правоохранительные органы. В кратчайшее время территория была отцеплена сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии, а на место вызвана группа разминирования.

Прибывшие на место сотрудники группы разминирования ОМОН «Барс» Управления Росгвардии в ходе осмотра идентифицировали находку как 85-мм артиллерийский снаряд с обширными очагами коррозии. С соблюдением необходимых мер безопасности боеприпас вывезли на полигон и уничтожили накладным зарядом.

11:40, 10 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
660
0
#Воткинск\n#Росгвардия\n#снаряды