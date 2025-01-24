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Нового начальника территориального Управления Росгвардии назначили в Удмуртии

14:45, 24 января, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Нового начальника территориального Управления Росгвардии назначили в Удмуртии
14:45, 24 января, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
348
0
#Удмуртия\n#Росгвардия
Источник фото: Управление Росгвардии по УР
348
0

До этого Александр Басенко работал в Ростовской области.

Ижевск. Удмуртия. Полковника полиции Александра Басенко назначили на должность начальника Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Удмуртской Республике. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Наша справка: Александр Анатольевич Басенко в 1999 году окончил Воронежский юридический институт МВД России. Прошёл все ступени карьерной лестницы от курсанта до командира батальона вневедомственной охраны ГУ МВД России по Ростовской области.

С 2016 года на службе в войсках национальной гвардии Российской Федерации. С 2021 года по 2024 год занимал должность заместителя начальника Управления — начальника центра лицензионно-разрешительной работы Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Ростовской области.

14:45, 24 января, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
348
0
#Удмуртия\n#Росгвардия