Нового начальника территориального Управления Росгвардии назначили в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Полковника полиции Александра Басенко назначили на должность начальника Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Удмуртской Республике. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Наша справка: Александр Анатольевич Басенко в 1999 году окончил Воронежский юридический институт МВД России. Прошёл все ступени карьерной лестницы от курсанта до командира батальона вневедомственной охраны ГУ МВД России по Ростовской области.

С 2016 года на службе в войсках национальной гвардии Российской Федерации. С 2021 года по 2024 год занимал должность заместителя начальника Управления — начальника центра лицензионно-разрешительной работы Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Ростовской области.