Школы Удмуртии начали сотрудничать с вузами Росгвардии

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске подписали соглашение о сотрудничестве между тремя военными вузами Росгвардии, региональным движением «Юнгвардия» и семью школами республики, имеющими в своём составе классы движения «Гвардейская смена». Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по Приволжскому федеральному округу.

Благодаря соглашению кадеты из Удмуртии смогут получить пять дополнительных баллов к ЕГЭ при поступлении в Санкт-Петербургский, Саратовский и Пермский военные вузы.

Директора школ уверены, что подобное взаимодействие с профильными заведениями поможет кадетам в будущем стать офицерами, добавляют в пресс-службе.