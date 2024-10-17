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Школы Удмуртии начали сотрудничать с вузами Росгвардии

10:30, 17 октября, 2024
Роман Перевощиков
журналист
Школы Удмуртии начали сотрудничать с вузами Росгвардии
10:30, 17 октября, 2024
Роман Перевощиков
журналист
348
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Росгвардия\n#кадеты
Источник фото: группа «Росгвардия. Приволжский округ» «ВКонтакте»
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Кадеты смогут получить дополнительные пять баллов к ЕГЭ при поступлении.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске подписали соглашение о сотрудничестве между тремя военными вузами Росгвардии, региональным движением «Юнгвардия» и семью школами республики, имеющими в своём составе классы движения «Гвардейская смена». Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по Приволжскому федеральному округу.

Благодаря соглашению кадеты из Удмуртии смогут получить пять дополнительных баллов к ЕГЭ при поступлении в Санкт-Петербургский, Саратовский и Пермский военные вузы.

Директора школ уверены, что подобное взаимодействие с профильными заведениями поможет кадетам в будущем стать офицерами, добавляют в пресс-службе.

10:30, 17 октября, 2024
Роман Перевощиков
журналист
348
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Росгвардия\n#кадеты