Православная гимназия откроется в 2020–2021 учебном году в Ижевске

Пока в ней наберут подготовительный класс.

Ижевск. Удмуртия. В 2020–2021 учебном году в Ижевске откроется православная гимназия. По сообщению официального сайта прихода храма Воскресения Христова в селе Кизнер, об этом рассказал митрополит Викторин на расширенной коллегии отдела религиозного образования и катехизации Ижевской и Удмуртской епархии.

В гимназии будут давать начальное школьное образование с углублённым изучением духовных предметов. Находиться учебное учреждение будет на улице Свердлова, 9.

Отмечается, что лицензия и все необходимые документы уже получены, учебные классы готовы и допущены властями к образовательному процессу. Также решён вопрос с педагогическим составом. В первый год работы наберут подготовительный класс, а в 2021–2022 учебном году планируется набрать уже первый класс.