Завьялово. Удмуртия. В деревне Сизёво прошло несанкционированное мероприятие (18+), посвящённое открытию пляжного сезона. Шум веселья продолжался даже ночью, на что пожаловались местные жители.

«Кто и на каком основании выдает разрешение на проведение мероприятия, сопровождающегося громкой музыкой на территории населенного пункта после 23:00. В ночь с 14 на 15ое июня в районе 01.00 невозможно было заснуть даже в деревне Каменное. Почему нарушаются наши права и права наших детей на отдых в выходные дни?», — написала жительница деревни Каменное на странице главы Завьяловского района Константина Русинова.

Руководитель муниципалитета ответил, что власти не давали разрешения на проведение мероприятия, и напомнил, что по фактам нарушения закона о тишине следует обращаться в полицию.