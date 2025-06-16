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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В удмуртской деревне Сизёво прошло несогласованное «открытие пляжного сезона»

12:47, 16 июня, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В удмуртской деревне Сизёво прошло несогласованное «открытие пляжного сезона»
12:47, 16 июня, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Завьялово\n#Удмуртия\n#тишина
Источник фото: unsplash.com
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На шум тусовки пожаловались даже жители соседней деревни Каменное.

Завьялово. Удмуртия. В деревне Сизёво прошло несанкционированное мероприятие (18+), посвящённое открытию пляжного сезона. Шум веселья продолжался даже ночью, на что пожаловались местные жители.

«Кто и на каком основании выдает разрешение на проведение мероприятия, сопровождающегося громкой музыкой на территории населенного пункта после 23:00. В ночь с 14 на 15ое июня в районе 01.00 невозможно было заснуть даже в деревне Каменное. Почему нарушаются наши права и права наших детей на отдых в выходные дни?», — написала жительница деревни Каменное на странице главы Завьяловского района Константина Русинова.

Руководитель муниципалитета ответил, что власти не давали разрешения на проведение мероприятия, и напомнил, что по фактам нарушения закона о тишине следует обращаться в полицию.

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12:47, 16 июня, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
62
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#тишина