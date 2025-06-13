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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Мужчина утонул в Кенском пруду в Удмуртии

15:50, 13 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
Мужчина утонул в Кенском пруду в Удмуртии
15:50, 13 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
17
0
#Удмуртия\n#Завьялово\n#Завьяловский район\n#водоёмы\n#утопление
Источник фото: ТГ-канал «Шуткин без шуток»
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Для поиска тела привлекались водолазы.

Завьялово. Удмуртия. В Кенском пруду в Завьяловском районе Удмуртии утонул 38-летний мужчина. Об этом сообщает председатель Госкомитета Удмуртии по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин в своём ТГ-канале.

Сообщение об инциденте поступило 12 июня в 21:40. На место выехала поисково-спасательная служба. В результате поисковых работ тело утонувшего было извлечено из водоёма в 15:00 13 июня.

Обстоятельства трагедии устанавливаются.

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15:50, 13 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
17
0
#Удмуртия\n#Завьялово\n#Завьяловский район\n#водоёмы\n#утопление