Завьялово. Удмуртия. В Кенском пруду в Завьяловском районе Удмуртии утонул 38-летний мужчина. Об этом сообщает председатель Госкомитета Удмуртии по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин в своём ТГ-канале.

Сообщение об инциденте поступило 12 июня в 21:40. На место выехала поисково-спасательная служба. В результате поисковых работ тело утонувшего было извлечено из водоёма в 15:00 13 июня.

Обстоятельства трагедии устанавливаются.