Хорошая погода в Удмуртии позволила начать массовый посев яровых культур

Также начались посадки картофеля, овощей и кукурузы.





Ижевск. Удмуртия. На территории Удмуртии в майские праздники начался массовый сев яровых культур. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза Удмуртской Республики.

В 2020 году работа осложняется распространением коронавирусной инфекции и непростыми погодными условиями. Посевная то и дело прерывалась холодами и дождями. Сохранить опережающий темп работ удалось благодаря раннему началу полевого сезона.

Посевная компания идёт уже во всех районах Удмуртии, последними присоединились Кезский и Ярский.

На 6 мая яровые культуры посеяны на площади 131,7 тыс. гектаров — это 30% от плана. Ранние яровые зерновые и бобовые разместились на 107,8 тыс. гектаров, рапс — 3,1 тыс. гектаров, лён —523 гектара, однолетние кормовые травы — 6,6 тыс. гектаров, многолетние — 13,4 тыс. гектаров.

В Удмуртии также началась посадка картофеля, засеяны первые гектары овощей и кукурузы.

Введённые ограничительные меры не повлияли на проведение сельхозработ.

Напомним, что с 6 по 10 мая в республике ожидается аномально жаркая погода. Температура будет выше нормы на 7 и более градусов.