Среднесуточная температура будет выше нормы на 7 градусов.

Ижевск. Удмуртия. Аномально жаркая погода ожидается в Ижевске в ближайшие дни. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики.

С 6 по 10 мая среднесуточная температура будет выше нормы на 7 и более градусов. В среду, 6 мая, синоптики обещали до +25 градусов по Цельсию.

Напомним, в Удмуртии продолжает действовать режим самоизоляции. Покидать дом можно в строго определенных случаях: для похода в магазин или аптек, для прогулки с ребенком на территории двора, для пробежки или занятия велоспортом. Кроме того, в общественных местах жители обязаны надевать маски. За нарушение требований предусмотрены штрафы.