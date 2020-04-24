Глава Удмуртии пояснил нежелание запрещать продажу легального алкоголя

Об этом руководитель республики рассказал, отвечая на вопросы подписчиков в соцсетях.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов пояснил, почему в республике не запрещают продажу алкоголя в период режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Об этом руководитель региона рассказал во время эфира «БречаловLive», отвечая на вопрос своей подписчицы в соцсетях о подобном запрете в Свердловской области.

«Мы долго думали над этим. Оглядываясь на историю Советского Союза и России, все радикальные ограничения продажи легального алкоголя приводили к чему? К тому, что рынок контрафактной продукции мгновенно поднимался. Тот, кто очень хочет выпить, выпить найдёт. К огромному сожалению, тогда у нас сразу взлетают показатели отравления от всякой бурды», — прокомментировал Бречалов.

Он подчеркнул, что у людей должна быть возможность купить нормальные продукты. И это касается не только крупы, но и алкоголя. Позиция властей Удмуртии по данному вопросу, по словам Бречалова, была выверена с сообществами, предпринимателями и гражданами.

«Мы боремся с продажей из-под полы, тем более, в неположенное время. Огромное спасибо тем, кто нас об этом информирует. МВД жёстко реагирует. Выжигаем десятки этих продавцов каждую неделю. Накрываем эти ларьки. Продолжайте информировать», — резюмировал глава Удмуртии.

Напомним, с 24 по 26 апреля в республике пройдут массовые проверки водителей на трезвость.