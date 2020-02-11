Акция «Экопроездной» впервые пройдет в Ижевске в ближайшее воскресенье

Школьники смогут обменять собранное вторсырье на проездной.

Ижевск. Удмуртия. Первая акция «Экопроездной» пройдет в Ижевске в ближайшее воскресенье. Регоператор по обращению с отходами в Удмуртии ООО «Спецавтохозяйство» предложил школьникам обменять вторсырье на безлимитный месячный проездной на три вида транспорта.

Ребят и их родителей будут ждать 16 февраля с 11:00 до 15:00 на площадке у «Ленты» на Камбарской, 110. Там приёмщики вторсырья проверят и взвесят пластик, стекло, металл и макулатуру. Если собранные отходы соответствуют условиям акции, юный ижевчанин получит единый проездной на трамвай, троллейбус и автобус.

Организаторы отмечают, что вторсырье должно быть чистым и хорошо утрамбованным. «Если вы приносите 2 и более видов отходов – значит их нужно сразу принести раздельно, то есть в отдельных мешках или ёмкостях, чтобы не пришлось их делить на месте проведения акции», - советует регоператор.

Во время первой акции активисты расскажут, как правильно разделять отходы, как сократить их количество, а также покажут вещи, сделанные из переработанного мусора. Школьников и их родителей ждут экологические игры и конкурсы.

Подробнее об акции «Экопроездной» и о том, какие отходы можно обменять, читайте в материале «Проездной за макулатуру».