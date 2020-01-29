Первый межрегиональный фестиваль возрожденных деревень пройдет в Удмуртии

Он состоится 31 мая 2020 года в деревне Мувыр.

Ижевск. Удмуртия. Первый межрегиональный фестиваль возрождённых деревень пройдёт в Удмуртии 31 мая 2020 года. Как сообщила пресс-служба республиканского Минсельхоза, называться он будет «Деревня — душа России».

«Местом проведения фестиваля станет, пожалуй, самая известная деревня в республике — это Мувыр Игринского района. Один из исключительных примеров того, как волей нескольких людей можно в буквальном смысле возродить забытый и стёртый со всех карт населённый пункт», — говорится в сообщении.

Напомним, что «новая история» Мувыра началась благодаря фермеру Александру Корепанову, который в середине 1990-ых задался целью вернуть своей малой родине былой статус и в чистом поле возвёл себе дом. Фермер в 2019 году получил грант в размере 10 млн рублей на развитие семейной животноводческой фермы. В 2020 году в его фермерском хозяйстве займутся переработкой молока, откроют мини-цех.

Инициативу проведения фестиваля возрожденных деревень выдвинул глава Удмуртии Александр Бречалов, когда в сентябре 2019 года посетил хозяйство Александра Корепанова. Минсельхоз республики объявил конкурс на разработку логотипа фестиваля. Приём заявок и конкурсных работ пройдёт с 30 января по 30 марта.

Отметим, что по данным Удмуртстата, сегодня в Удмуртии насчитывается 1956 деревень. 146 из них осиротели, и в них не осталось ни одного жителя. Возрождению и сохранению сельского уклада жизни в целом и будет посвящён будущий фестиваль.