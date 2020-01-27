В Мексике пропала известная по роли Мэри Поппинс актриса Наталья Андрейченко

Заслуженная артистка России не выходит на связь двое суток.



Канкун. Мексика. Родные, близкие и поклонники Натальи Андрейченко встревожены загадочным исчезновением актрисы в Мексике. Как сообщает телеканал «360 градусов», о пропаже заслуженной артистки России написал в соцсети ее PR-директор Ян Трунцев.

По его данным, Наталья Андрейченко в последнее время находилась в Мексике и плохо себя чувствовала – у нее воспалилось ухо, была высокая температура. Тем не менее, 25 января она отправилась в гости к подруге, проживающей в городе Канкуне. Пообщавшись с ней, Андрейченко села за руль машины и больше не выходила на связь. Ехать ей надо было около часа.

Трунцев попросил всех, кто обладает информацией о местонахождении актрисы, позвонить или написать ему.

Напомним, слава пришла к Наталье Андрейченко после исполнения главной роли в известном советском фильме «Мэри Поппинс, до свидания». Также зрители видели ее в «Сибириаде», «Военно-полевом романе», «Леди Макбет Мценского уезда» и десятках других лент. Сейчас актрисе 63 года.