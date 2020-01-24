Глава Чувашии «подразнил» сотрудника МЧС ключами от новой пожарной машины

Ранее Михаил Игнатьев призвал «мочить» приезжающих в регион сторонних журналистов и блогеров.



Чебоксары. Чувашия. Руководитель Чувашии Михаил Игнатьев вновь «отличился». Как сообщает ИА REGNUM, глава региона заставил сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от новой пожарной машины.

Инцидент произошел 23 января, когда Михаил Игнатьев вручал спасателям ключи от новой спецтехники.

На церемонии присутствовали руководители управления МЧС по региону. Перед строем спасателей Игнатьев протянул ключи от автоцистерны сотруднику. Однако в последний момент глава региона поднял руку высоко вверх, заставив пожарного подпрыгнуть.

Поступок главы Чувашии уже раскритиковал глава комитета Госдумы по делам национальностей Олег Николаев.

«У меня просто нет слов. Это тот самый случай, когда только и можно сказать «без комментариев». От недавнего скандала с заявлением «мочить» журналистов до «циркового» номера с человеком в форме - это, как в известном выражении, от трагедии к фарсу», - приводит агентство слова депутата.

В свою очередь, пресс-секретарь главы Чувашии Олег Сидоров истолковал действия своего шефа по-другому. Агентству «Интерфакс» он пояснил, что речь идет о доброй шутке, поскольку Михаил Игнатьев и его визави – старые знакомые.

«Я лично присутствовал на этом событии. Была радостная атмосфера - вручали технику. Это была дружеская пикировка. Это было не издевательски, смешно. Все потом поулыбались», - заявил Олег Сидоров. Также он добавил, что Игнатьев высоко поднял руку, чтобы ключи от машины увидели все присутствующие.

Напомним, недавно Михаил Игнатьев призвал «мочить» журналистов и блогеров, приезжающих в республику со стороны. Позднее его пресс-служба заявила, что слова руководителя Чувашии были неверно поняты.