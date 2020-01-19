Глава Чувашии заявил о необходимости «мочить» журналистов за критику власти

Корреспонденты якобы мешают власти благоустраивать дворы и создавать новые производства.

Чебоксары. Чувашия. Глава Чувашии Михаил Игнатьев призвал «мочить» журналистов и блогеров, за критику власти. В своей речи он обратился к провластным СМИ, пишет Эхо Москвы.

Руководитель региона считает, что приезжающие из других регионов корреспонденты и блогеры вместо того чтобы писать о человеке труда, «вкладывая добрую душу и сердце», расхваливают жизнь на Западе. Это якобы дестабилизирует обстановку, провоцирует протесты и отвлекает власть от благоустройства дворов, общественных пространств и создания новых производств.

«Нужно четко обозначить — надо их мочить, как в народе говорят. Надо мочить. Рассказывать, откуда они приехали, с какими помыслами, где живут, где трудятся, на чем зарабатывают», - цитирует издание слова Игнатьева.

Это не первый раз, когда высказывания главы региона вызывают резонанс. Ранее он назвал «фейком» информацию об антидопинговых нарушениях спортсменами Чувашии, хотя факты нарушений подтверждали в РУСАДА.