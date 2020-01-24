Выступление кавер-группы и дискотека на коньках ждут жителей Ижевска в день студенчества

Также в этот день студенты смогут бесплатно посетить зоопарк.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 25 января отметят Татьянин день. Основной площадкой праздничных мероприятий, посвященных студенчеству, станет парк имени Кирова, сообщает пресс-служба Минспорта республики.

С 15:00 будут работать интерактивные площадки: фотозоны с моделями техники BRP, начнутся традиционные русские забавы, танцы, игры с перетягиванием каната, мастер-классы и другое.

В это же время горожанам покажут театрализованное представление об истории праздника, также на сцене выступят творческие коллективы города.

В 15:30 начнется выступление специального гостя праздника — кавер-группы «Кофеин».

С 17:00 до 19:00 гостей порадуют розыгрыши и дискотека на коньках «ЛЁДs GO!». Вход на каток бесплатный. Прокат коньков по студенческому билету дает скидку.

Также в Татьянин день студенты смогут бесплатно посетить ижевский зоопарк, предъявив студенческий билет.

На СОЛК имени Галины Кулаковой 25 января для спортсменов и просто любителей лыж пройдет студенческая лыжная гонка. Старты запланированы на 15:30 (дети), 16:00 – гонка на 10 км и 17:00 – гонка на 5 км.

На автобусах с табличкой «Студенческая лыжная гонка» можно будет бесплатно доехать от остановки Сельхозакадемия в 12:30, 12:30, 13:00, 13:30 и 14:00.