Ижевск. Удмуртия. Почти 90% крупных компаний Ижевска принимают на работу выпускников колледжей без опыта работы. Об этом сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob».

Судя по опросам, 7 из 10 работодателей принимают в штат закончивших СПО студентов, которые не имеют опыта. Среди организаций с численностью более тысячи человек выпускников колледжей готовы принять на работу 9 из 10 опрошенных компаний. Отмечается, что чаще всего молодых специалистов берут на позиции рабочих, продавцов и кассиров, а также сотрудников склада.

Опрос выпускников колледжей 2020-2024 годов показал, что 36% выпускников техникумов устроились на работу по специальности. Ещё 25% пошли работать в смежные профессии, а оставшаяся часть респондентов (39%) устроились на работу не по специальности.