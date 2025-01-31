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Почти 90% крупных компаний Ижевска готовы принимать на работу выпускников колледжей без опыта

15:25, 31 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Почти 90% крупных компаний Ижевска готовы принимать на работу выпускников колледжей без опыта
15:25, 31 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
9
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#Ижевск\n#студенты\n#поиск работы
Источник фото: unsplash.com (Marten Bjork)
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В среднем 7 из 10 работодателей берут таких сотрудников.

Ижевск. Удмуртия. Почти 90% крупных компаний Ижевска принимают на работу выпускников колледжей без опыта работы. Об этом сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob».

Судя по опросам, 7 из 10 работодателей принимают в штат закончивших СПО студентов, которые не имеют опыта. Среди организаций с численностью более тысячи человек выпускников колледжей готовы принять на работу 9 из 10 опрошенных компаний. Отмечается, что чаще всего молодых специалистов берут на позиции рабочих, продавцов и кассиров, а также сотрудников склада.

Опрос выпускников колледжей 2020-2024 годов показал, что 36% выпускников техникумов устроились на работу по специальности. Ещё 25% пошли работать в смежные профессии, а оставшаяся часть респондентов (39%) устроились на работу не по специальности.

15:25, 31 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
9
0
#Ижевск\n#студенты\n#поиск работы