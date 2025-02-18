Глазов. Удмуртия. Студенты ГИПУ имени В. Г. Короленко стали призёрами Международной олимпиады по элементарной физике (18+). Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказала ректор Короленковского университета Янина Чиговская-Назарова.

Олимпиада прошла в дистанционном формате среди студентов вузов, где готовят будущих учителей физики. В этот раз она собрала рекордное количество участников — 28 команд из 17 университетов России.

Удмуртию на олимпиаде представляла команда «Флейта», состоящая из студентов-физиков Короленковского университета. В команду вошли учащиеся третьего курса Даниил Ведерников и Илья Шудегов, а также четверокурсницы Анна Прокопьева и Валентина Шутова.

Формат этой олимпиады отличается от других, так как участники должны сначала составить физические задачи, и только потом решить их. При этом задачи должны быть связаны предложенной в задании ситуацией.

«Наша команда творчески подошла к решению задания и заняла в итоге второе место! Молодцы! <...> Год назад наши ребята также завоевали серебро в этой олимпиаде, через год будем ждать золота!», — заявила Янина Чиговская-Назарова.