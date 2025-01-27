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Студент из Удмуртии напился и сломал нос полицейскому

11:40, 27 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Студент из Удмуртии напился и сломал нос полицейскому
11:40, 27 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
105
0
#Игра\n#студенты\n#дебош\n#суды
Источник фото: unsplash.com (Dan Burton)
105
0

Ему назначили условное наказание.

Игра. Удмуртия. Студент из Удмуртии устроил в общежитии дебош и сломал нос правоохранителю. Об этом сообщает судейское сообщество республики.

Вечером 18-летний подсудимый, будучи пьяным, находился в общежитии Игринского политехникума и нарушал общественный порядок. При этом дебошир не реагировал на замечания воспитателей, которым пришлось вызвать полицию.

Прибывшие правоохранители обратились к обвиняемому за объяснениями, на что студент ответил грубой нецензурной бранью и ударил сотрудника. Он сломал полицейскому нос. 

Суд назначил молодому человеку условное наказание в виде лишения свободы на полтора года с возложением определённых обязанностей.

11:40, 27 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
105
0
#Игра\n#студенты\n#дебош\n#суды