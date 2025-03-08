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В Ижевске 130 студентов покинули общежитие из-за пожара

09:51, 08 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
В Ижевске 130 студентов покинули общежитие из-за пожара
09:51, 08 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
211
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#МЧС Удмуртии\n#пожар\n#студенты\n#общежитие\n#возгорание\n#холодильник
Источник фото: МЧС Удмуртии
211
0

Загорелся холодильник в одной из комнат.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 8 марта около шести утра произошёл пожар в общежитии аграрного университета. Об этом сообщает МЧС Удмуртии.

На пост охраны пришёл сигнал о возгорании. Вахтёр поднялась на второй этаж, увидела идущий из-под двери дым в одной из комнат и вызвала спасателей. Началась эвакуация – здание покинули 130 человек.

Один из студентов выломал дверь в комнату, где происходил пожар, но никого там не обнаружил. Вместе с товарищем он потушил горящий холодильник.

«К счастью, девушки, которые проживали в этой комнате, уехали на праздники домой», – рассказала дознаватель ГУ МЧС России по Удмуртии Татьяна Логинова.

Площадь пожара составила четыре квадратных метра. Никто не пострадал.

По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание в холодильнике.

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09:51, 08 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
211
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#МЧС Удмуртии\n#пожар\n#студенты\n#общежитие\n#возгорание\n#холодильник