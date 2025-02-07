Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии объяснили условия получения выплаты для беременных студенток. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

Мера поддержки введена с 1 января. Единовременную выплату в размере 150 тыс. рублей могут получить девушки, обучающиеся по очной форме обучения в высших или средних специальных учебных заведениях региона. Право распространяется на молодых женщин, вставших на учет по беременности с 1 января по 31 декабря 2025 года.

«Мы стремимся поддерживать студентов и их семьи в этот важный период жизни. Надеемся, что данная инициатива не только поможет женщинам подготовиться к рождению ребенка, но и даст уверенность в будущем. Ограничений по использованию выплаты нет, средства можно направить на любые цели», – отметила зампредседателя правительства Удмуртии – министр социальной политики и труда республики Ольга Лубнина.

Для получения единовременной выплаты заявительницам необходимо обратиться в филиал Республиканского центра социальных выплат не позднее шести месяцев с момента постановки на учет по беременности.