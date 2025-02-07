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В Удмуртии объяснили условия получения выплаты для беременных студенток

13:02, 07 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
В Удмуртии объяснили условия получения выплаты для беременных студенток
13:02, 07 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
44
0
#Удмуртия\n#деньги\n#беременность\n#студенты
Источник фото: ИА «Сусанин»
44
0

Заявительнице нужно обратиться в филиал Республиканского центра социальных выплат.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии объяснили условия получения выплаты для беременных студенток. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства республики. 

Мера поддержки введена с 1 января. Единовременную выплату в размере 150 тыс. рублей могут получить девушки, обучающиеся по очной форме обучения в высших или средних специальных учебных заведениях региона. Право распространяется на молодых женщин, вставших на учет по беременности с 1 января по 31 декабря 2025 года. 

«Мы стремимся поддерживать студентов и их семьи в этот важный период жизни. Надеемся, что данная инициатива не только поможет женщинам подготовиться к рождению ребенка, но и даст уверенность в будущем. Ограничений по использованию выплаты нет, средства можно направить на любые цели», – отметила зампредседателя правительства Удмуртии – министр социальной политики и труда республики Ольга Лубнина.

Для получения единовременной выплаты заявительницам необходимо обратиться в филиал Республиканского центра социальных выплат не позднее шести месяцев с момента постановки на учет по беременности. 

13:02, 07 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
44
0
#Удмуртия\n#деньги\n#беременность\n#студенты