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В восьмой раз в Ижевске состоится городской студенческий бал

18:00, 18 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
В восьмой раз в Ижевске состоится городской студенческий бал
18:00, 18 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#бал\n#студенты\n#танцы\n#Чайковский
Источник фото: администрация Ижевска
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В этот раз пары будут танцевать под музыку Чайковского.

Ижевск. Удмуртия. Восьмой городской студенческий бал проведут в Ижевске 24 января (0+). Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказала замглавы администрации Ижевска по социальной политике Наталья Гвоздкова. 

Бал проведут 24 января в Доме Дружбы народов. В этот раз торжество посвятили юбилею Петра Ильича Чайковского, поэтому на балу будут звучать его произведения. 

Пары станцуют полонез, фигурный вальс, падеграс, падекатр, испанский вальс. А также студенты поучаствуют в танцевальных играх, конкурсах светских салонов и других развлечениях. Особую атмосферу дополнят костюмы участников бала — девушки и юноши наденут наряды в стиле XIX века. 

Генеральные репетиции пройдут 20 января в 18:00 и 23 января в 17:00 на базе санатория «Сосновый» на улице Ленина, 132. Желающие ещё могут вступить в ряды участников бала. 

18:00, 18 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
160
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#бал\n#студенты\n#танцы\n#Чайковский