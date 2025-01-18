В восьмой раз в Ижевске состоится городской студенческий бал

Ижевск. Удмуртия. Восьмой городской студенческий бал проведут в Ижевске 24 января (0+). Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказала замглавы администрации Ижевска по социальной политике Наталья Гвоздкова.

Бал проведут 24 января в Доме Дружбы народов. В этот раз торжество посвятили юбилею Петра Ильича Чайковского, поэтому на балу будут звучать его произведения.

Пары станцуют полонез, фигурный вальс, падеграс, падекатр, испанский вальс. А также студенты поучаствуют в танцевальных играх, конкурсах светских салонов и других развлечениях. Особую атмосферу дополнят костюмы участников бала — девушки и юноши наденут наряды в стиле XIX века.

Генеральные репетиции пройдут 20 января в 18:00 и 23 января в 17:00 на базе санатория «Сосновый» на улице Ленина, 132. Желающие ещё могут вступить в ряды участников бала.