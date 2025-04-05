Ижевск. Удмуртия. Во время прямого эфира в соцсетях глава Удмуртской Республики Александр Бречалов рассказал о введении новых мер поддержки семей, которые вступят в силу с 1 января 2026 года.

В частности, планируется единовременная выплата в размере 300 тыс. рублей при рождении третьего и последующих детей в семьях, где оба супруга младше 35 лет. Полученные деньги можно будет потратить на любые цели. Предполагается, что на такую выплату смогут рассчитывать, как минимум, полторы тысячи семей.

Также со следующего года беременным студенткам будет установлена доплата к единому пособию. Напомним, в 2025 году в Удмуртии запущена новая мера поддержки в рамках национального проекта «Семья». Девушки-студентки, вставшие на учет по беременности с 1 января 2025 года, могут получить единовременную выплату в размере 150 тыс. рублей. С начала этого года данную выплату уже получили 23 студентки.

«Итого с учетом региональных и федеральных мер беременная студентка-очница сможет получить около 900 тысяч рублей единовременно и 25 806 рублей, плюс стипендия ежемесячно. Это с учетом новых мер, материнского капитала, выплаты студенческим семьям, выплаты студентам при постановке на учет и так далее», – рассказал Александр Бречалов во время онлайн-эфира.

Узнать дополнительную информацию о мерах поддержки семей можно на сайте Министерства социальной политики и труда Удмуртии в разделе «Семья и дети».