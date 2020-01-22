Руководство гуманитарного лицея в Ижевске погасило долги по зарплате перед сотрудниками

Задолженность составляла более 635 тысяч рублей.

Ижевск. Удмуртия. Долги по зарплате перед работниками гуманитарного лицея в Ижевске полностью погашены. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

Потерпевшими по уголовному делу о невыплате заработной платы проходит 21 человек. Напомним, что с мая по июль 2019 года руководство гуманитарного лицея не платило зарплату своим сотрудникам. Задолженность составила 635,4 тысячи рублей.

На данный момент все обязательства по оплате труда выполнены. Долги погашены. Расследование уголовного дела продолжается.