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Итоги дня: ижевские концессии, сытые волки и целые овцы

18:10, 10 октября, 2019
Итоги дня: ижевские концессии, сытые волки и целые овцы
18:10, 10 октября, 2019
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#бизнес\n#ЖКХ\n#общество\n#безопасность\n#Ижевск\n#Воткинск\n#тарифы и цены\n#животные\n#город\n#Удмуртия\n#новости\n#происшествие\n#Картина дня
Фото: tOrange.biz
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Обзор самых интересных новостей среды от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. В четверг, 11 октября, информагентство «Сусанин» рассказало, что в Воткинске могут вырасти тарифы на воду. Это позволит провести капремонт существующих сетей и построить новые. Тарифы в городе не повышались с 2000 года.

Концессии по свету…

В Ижевске рассматривают очередной вариант концессии по уличному освещению. В случае заключения соглашения в городе появится 3 800 новых светильников.

…и по подземным переходам

А вот по подземным переходам власти Ижевска концессию заключать пока не будут. Муниципалитет не смог договориться с потенциальным инвестором об условиях соглашения.

Волки сыты…

Кировских волков посчитали виновными в убийстве овец на территории Юкаменского района Удмуртии. В том, что хищники приходят из другого региона, уверены охотники.

…овцы целы

В Удмуртии раскрыли таинственное преступление. С фермы в Граховском районе по ночам пропадали овцы. История оказалась проста: животных похищала местная жительница.

18:10, 10 октября, 2019
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#бизнес\n#ЖКХ\n#общество\n#безопасность\n#Ижевск\n#Воткинск\n#тарифы и цены\n#животные\n#город\n#Удмуртия\n#новости\n#происшествие\n#Картина дня

 

 

 


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