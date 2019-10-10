Итоги дня: ижевские концессии, сытые волки и целые овцы

Обзор самых интересных новостей среды от корреспондентов информагентства «Сусанин».
Ижевск. Удмуртия. В четверг, 11 октября, информагентство «Сусанин» рассказало, что в Воткинске могут вырасти тарифы на воду. Это позволит провести капремонт существующих сетей и построить новые. Тарифы в городе не повышались с 2000 года.
Концессии по свету…
В Ижевске рассматривают очередной вариант концессии по уличному освещению. В случае заключения соглашения в городе появится 3 800 новых светильников.
…и по подземным переходам
А вот по подземным переходам власти Ижевска концессию заключать пока не будут. Муниципалитет не смог договориться с потенциальным инвестором об условиях соглашения.
Волки сыты…
Кировских волков посчитали виновными в убийстве овец на территории Юкаменского района Удмуртии. В том, что хищники приходят из другого региона, уверены охотники.
…овцы целы
В Удмуртии раскрыли таинственное преступление. С фермы в Граховском районе по ночам пропадали овцы. История оказалась проста: животных похищала местная жительница.