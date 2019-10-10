Власти Ижевска и инвестор не смогли договориться по концессии на ремонт «подземок»

О поисках инвестора говорится уже не первый год.

Ижевск. Удмуртия. Власти Ижевска не будут заключать концессионное соглашение по ремонту и эксплуатации подземных переходов города с инвестором ООО «Аймедиа». Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте города.

Стороны не достигли договоренностей по условиям соглашения.

Переговоры велись по поводу подземных переходов на перекрестке улиц Удмуртской и Красногеройской, на улице Воткинское шоссе, на улице Удмуртской в мкр «Север».

Напомним, ранее заместитель председателя Гордумы Ижевска Фания Федорова отметила, что сейчас переходы небезопасны для ижевчан. «Надо срочно приступать к реализации концессионного соглашения. У нас денег не будет в бюджете, а надо создавать условия», - добавила она.

Напомним, о поиске инвестора для подземных переходов в Ижевске говорят не первый год.