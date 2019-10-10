3 800 новых светильников появится в Ижевске при заключении концессии на уличное освещение

Экспертам предстоит оценить предложенный проект концессионного соглашения до 1 ноября.

Ижевск. Удмуртия. 330 млн рублей вложат в уличное освещение Ижевска в случае заключения концессионного соглашения. Об этом на своей странице в соцсети Вконтакте рассказал глава столицы Удмуртской Республики Олег Бекмеметьев.

По его словам, власти рассматривают возможность передачи уличного освещения в концессию. Это позволит за 3 года привлечь значительные средства, установить 3 800 новых светоточек, заменить 25,8 тыс. натриевых и ртутных ламп на светодиодные. Кроме того, потенциальный инвестор предложил заменить 225 км неизолированных проводов и 2500 аварийных опор.

«За 3 года собственными силами такие вложения городу не осилить. А просьбы горожан сделать освещение поступают из разных микрорайонов едва ли не каждую неделю», - отметил Бекмеметьев.

Экспертам предстоит оценить предложенный проект концессионного соглашения до 1 ноября. После этого власти примут окончательное решение.

Напомним, в середине сентября первый вице-премьер правительства Удмуртии Александр Свинин объявил о том, уличное освещение в Ижевске скоро передадут в концессию. Проект предыдущего соглашения получил отрицательное заключение от городской администрации, поэтому Корпорация развития совместно с инвестором скорректировали параметры частной концессионной инициативы. Если концессионное соглашение будет заключено, то уличное освещение в Ижевске заменят в 2020 году.