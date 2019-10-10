Тариф на воду в Воткинске может вырасти в полтора раза

Общественная палата Воткинска рекомендовала властям города передать «Водоканал» в концессию.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске могут вырасти тарифы на воду. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил директор Центра развития дизайна, городской среды и энергосбережения Удмуртии Алексей Пьянков.

Специалисты Центра вместе с МУП «Водоканал» разработали комплекс мероприятий по капремонту и строительству новых участков сетей водоснабжения и водоотведения в городе. На эти цели в течение 25 лет необходимо инвестировать более 4 млрд рублей.

Тарифы в этом случае в общей сумме возрастут почти на 60 рублей. Напомним, на сегодняшний день тариф на водоснабжение составляет 23,02 рубля за куб.м., на водоотведение – 16,52 рубля за куб.м.

«Учитывая высокий рост и тарифные последствия в результате такого решения, совместно с водоканалом были выбраны наиболее жизненно необходимые мероприятия, что потребует инвестиций в размере 2,2 млрд.руб.», - сообщил Алексей Пьянков.

В результате этого тарифы составят 32,73 рубля за куб.м. и 28,35 рубля за куб.м. соответственно. Отметим, цены на воду не повышались в Воткинске с 2000 года. Модернизация не проводилась уже более 40 лет.

Кроме того, после заседания Общественная палата Воткинска рекомендовала властям проработать вопрос о передаче МУП «Водоканал» в концессию. Об этом сообщила пресс-служба города.