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Молчание ягнят: загадочное преступление раскрыто в Граховском районе Удмуртии

13:43, 10 октября, 2019
Аграфена Костромская
Молчание ягнят: загадочное преступление раскрыто в Граховском районе Удмуртии
13:43, 10 октября, 2019
Аграфена Костромская
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#Грахово\n#Удмуртия\n#похищение
Фото: twenty20.com
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С фермы на протяжении трёх ночей исчезали овцы.

Грахово. Удмуртия. Директор одной из ферм в Граховском районе Удмуртии сообщил полиции о том, что с территории предприятия похитили овец. По данным пресс-службы МВД по Удмуртской Республике, стражи порядка провели расследование и задержали 44-летнюю местную жительницу. 

Подозреваемая в течение трёх ночей проникала на ферму, выманивала животных, грузила их в машину и скрывалась. За все время ей удалось похитить 11 овец. Причинённый ущерб составил 55 тыс. рублей. 

В полиции возбудили уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 158 УК РФ («Кража, совершённая с незаконным проникновением в помещение»). Задержанной грозит 5 лет лишения свободы. 

 

13:43, 10 октября, 2019
Аграфена Костромская
247
0
#Грахово\n#Удмуртия\n#похищение

 

 

 


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