Молчание ягнят: загадочное преступление раскрыто в Граховском районе Удмуртии

С фермы на протяжении трёх ночей исчезали овцы.

Грахово. Удмуртия. Директор одной из ферм в Граховском районе Удмуртии сообщил полиции о том, что с территории предприятия похитили овец. По данным пресс-службы МВД по Удмуртской Республике, стражи порядка провели расследование и задержали 44-летнюю местную жительницу.



Подозреваемая в течение трёх ночей проникала на ферму, выманивала животных, грузила их в машину и скрывалась. За все время ей удалось похитить 11 овец. Причинённый ущерб составил 55 тыс. рублей.



В полиции возбудили уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 158 УК РФ («Кража, совершённая с незаконным проникновением в помещение»). Задержанной грозит 5 лет лишения свободы.