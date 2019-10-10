Кировские волки в очередной раз зарезали овец в Удмуртии

Нападения происходят каждый год.

Юкаменское. Удмуртия. В Юкаменском районе Удмуртской Республики волки зарезали овец. Об этом информационному агентству «Сусанин» сообщил начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации района Удмуртии Алексей Невоструев в четверг, 10 октября.



Он рассказал, что в ЕДДС поступила информация по факту нападения волков на домашний скот. Алексей Невоструев отметил, что нападения хищников произошли 5 октября в деревне Порово, 8 октября в деревне Турчино и 9 октября в деревне Кочуково.



Как рассказал председатель охотничьего общества Юкаменского района Сергей Ищенко, такие случаи происходят ежегодно.



«Эти волки приходят из Кировской области, не наши это волки, не удмуртские. (После нападений) они уходят в Кировскую область», — отметил Сергей Ищенко.



Он рассказал, что в связи с произошедшим охотники района организуют засады в тех местах, где остаются отходы после волков. Также Сергей Ищенко уточнил, что овцы находились возле леса без пастуха.