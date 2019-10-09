Ремонт кровли в библиотеке в Ижевске, рост цен на воду в бутылках и первый африканский смартфон: что произошло минувшей ночью

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Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Предлагаем начать это утро не только с чашечки бодрящего кофе, но и обзора новостей.

Ремонт

В библиотеке имени Надежды Крупской в Ижевске начали ремонтировать кровлю. Последний раз ее обновляли 15 лет назад, сообщает пресс-служба города.

Протекающая кровля была закрыта железом, что доставляло неудобство жителям дома – она шумела во время дождя и нагревалась от солнца. Железо пришлось убрать.

В настоящее время из-за состояния крыши в библиотеке не могут использовать помещение детского абонемента, портятся книги.

ДТП

Авария произошла вечером 8 октября в Глазовском районе Удмуртии. На дороге столкнулись легковушка и мотоблок, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртской Республике.

Еще одно ДТП произошло вечером вторника в Можгинском районе. Автомобиль сбил пешехода.

Не туда

Житель Эдинбурга, уснувший в такси после ночной вечеринки, оказался на другом конце страны. Об этом пишут «Известия».

До его дома поездка занимает 15 минут, однако таксист разбудил его только через 3 часа. За услугу парню пришлось заплатить 396 фунтов (около 32 тыс. рублей). Водитель проехал 180 км и высадил пассажира в городе Керкубри.

Чтобы вернуться в свой город шотландцу потребовалось 7 часов и несколько пересадок на автобусы и поезда.

Рост цен:

В России могут вырасти цены на воду в бутылках и возникнуть перебои с ее поставкой из-за рубежа. Об этом пишет Life со ссылкой на «Известия».

Это может произойти из-за новых правил маркировки. Проверять знаки будут таможенники, поэтому маркировку необходимо наносить производителям до ввоза в Россию. Возможно, компании откажутся менять производственный процесс, и тогда маркировку придется наносить российским импортерам.

Затраты на это составят несколько десятков млн рублей. До окончательного внедрения запустят эксперимент.

Сделано в Африке:

Первые африканские смартфоны создали в Руанде. Об этом сообщает Российская Газета.

Компания Mara Group представила модели Mara X и Mara Z на операционной системе Гугл Андроид. Смартфон оснащен двумя камерами. Стоят такие гаджеты 159 и 229 долларов соответственно.

Производственные мощности в Руанде способны выпускать 1200 смартфонов в день.

Напомним, Руанда – одна из беднейших стран мира. На сегодняшний день смартфоны есть лишь у 15% населения этой республики.