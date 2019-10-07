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Итоги дня: запрет кататься на велосипедах по Центральной площади Ижевска, задержание Наиля Кутдузова и похолодание в Удмуртии

18:00, 07 октября, 2019
Анна Торхова
Итоги дня: запрет кататься на велосипедах по Центральной площади Ижевска, задержание Наиля Кутдузова и похолодание в Удмуртии
18:00, 07 октября, 2019
Анна Торхова
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#Ижевск\n#Вавож\n#погода\n#конкурс\n#осень\n#Удмуртия\n#Центральная площадь Ижевска\n#чрезвычайная ситуация\n#УК\n#Наиль Кутдузов
Фото: пресс-служба Ижевска
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Обзор важных новостей дня.

Ижевск. Удмуртия. В понедельник, 7 октября, стало известно, что на Центральной площади Ижевска запретят кататься на велосипедах, роликах и скейтах. Любители экстрима ломают плитку, парапеты и скамейки. Вредят площади и другие горожане: рабочим уже приходилось восстанавливать скамейки, отмывать надписи, собирать мусор.

ЧС:

В Удмуртии 7 октября сняли режим ЧС. Его вводили из-за переувлажнения почвы. Особый режим действовал с 15 августа.

Претенденты:

На пост главы Вавожского района Удмуртии претендуют 7 кандидатов. Конкурс, на котором они представят концепцию развития муниципалитета, пройдет 9 октября. В настоящее время пост занимает Олег Овчинников.

Задержание:

Полиция задержала директора одной из управляющих компаний Ижевска Наиля Кутдузова. Его подозревают в присвоении денежных средств в особо крупном размере. В начале октября полиция задержала его отца.

Утепляемся:

Похолодание начнется в Удмуртии во вторник. Ниже всего столбики термометров опустятся в среду и четверг: до +3, +8 градусов по Цельсию. В ночь на 10 октябре ожидается -2. В регионе пройдет дождь и мокрый снег

18:00, 07 октября, 2019
Анна Торхова
168
0
#Ижевск\n#Вавож\n#погода\n#конкурс\n#осень\n#Удмуртия\n#Центральная площадь Ижевска\n#чрезвычайная ситуация\n#УК\n#Наиль Кутдузов

 

 

 


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