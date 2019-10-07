Итоги дня: запрет кататься на велосипедах по Центральной площади Ижевска, задержание Наиля Кутдузова и похолодание в Удмуртии

Обзор важных новостей дня.

Ижевск. Удмуртия. В понедельник, 7 октября, стало известно, что на Центральной площади Ижевска запретят кататься на велосипедах, роликах и скейтах. Любители экстрима ломают плитку, парапеты и скамейки. Вредят площади и другие горожане: рабочим уже приходилось восстанавливать скамейки, отмывать надписи, собирать мусор.

ЧС:

В Удмуртии 7 октября сняли режим ЧС. Его вводили из-за переувлажнения почвы. Особый режим действовал с 15 августа.

Претенденты:

На пост главы Вавожского района Удмуртии претендуют 7 кандидатов. Конкурс, на котором они представят концепцию развития муниципалитета, пройдет 9 октября. В настоящее время пост занимает Олег Овчинников.

Задержание:

Полиция задержала директора одной из управляющих компаний Ижевска Наиля Кутдузова. Его подозревают в присвоении денежных средств в особо крупном размере. В начале октября полиция задержала его отца.

Утепляемся:

Похолодание начнется в Удмуртии во вторник. Ниже всего столбики термометров опустятся в среду и четверг: до +3, +8 градусов по Цельсию. В ночь на 10 октябре ожидается -2. В регионе пройдет дождь и мокрый снег