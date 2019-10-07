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На Центральной площади Ижевска запретят кататься на велосипедах, роликах и скейтах

15:28, 07 октября, 2019
Ксения Чернова
На Центральной площади Ижевска запретят кататься на велосипедах, роликах и скейтах
15:28, 07 октября, 2019
Ксения Чернова
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#отдых\n#благоустройство\n#Ижевск\n#вандализм\n#город\n#Удмуртия
Фото: Пресс-служба Ижевска
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Любители экстремальных видов спорта в ходе катания ломают тротуарную плитку, парапеты и скамейки.

Ижевск. Удмуртия. На Центральной площади Ижевска запретят кататься на велосипедах, роликах и скейтах. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики.

Вскоре на площади появятся информационные таблички, предупреждающие о запрете.

«Более кардинальные меры в данный момент прорабатываются муниципалитетом», - говорится в сообщении.

Дело в том, что любители экстремальных видов спорта облюбовали отремонтированную площадь, однако в ходе катания они ломают тротуарную плитку, парапеты и скамейки. Молодежи напомнили, что в городе для них построили «Сети Парк», кроме того, еще одну площадку обустраивают у монумента Дружбы народов.

Вредят площади и другие горожане: рабочим приходится восстанавливать скамейки, отмывать надписи со скамеек и плитки, собирать разбросанный мусор.

«Также ижевчане повреждают тросы, установленные на смотровой площадке у фонтана, - взрослые и дети любят на них раскачиваться, отрывают тросы, которыми закреплены вновь высаженные деревья», – отмечают городские власти.

Горожан попросили беречь площадь и не разрушать её. Для удобства ижевчан будут установлены дополнительные урны.

На зиму рабочие демонтируют скамейки на газоне, а сам газон накроют снегом, чтобы сохранить его.

15:28, 07 октября, 2019
Ксения Чернова
476
0
#отдых\n#благоустройство\n#Ижевск\n#вандализм\n#город\n#Удмуртия

 

 

 


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