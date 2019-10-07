Руководителя УК Наиля Кутдузова задержали в Ижевске по подозрению в присвоении денег

Ранее правоохранители задержали его отца.

Ижевск. Удмуртия. Полиция задержала директора одной из управляющих компаний Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Как сообщил «Сусанину» источник, знакомый с ситуацией, задержанный – Наиль Кутдузов. Его подозревают в присвоении денежных средств, которые подлежат перечислению ресурсоснабжающим организациям, в особо крупном размере.

В настоящее время в Удмуртии возбуждено и расследуется уголовное дело по части 4 статьи 160 УК России («Присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере»).

Ранее правоохранители задержали отца Наиля Кутдузова, бывшего руководителя ряда «управляек» Ижевска Рауфа Кутдузова, а также других сотрудников. Всего под стражу заключили четырех человек.