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Руководителя УК Наиля Кутдузова задержали в Ижевске по подозрению в присвоении денег

16:03, 07 октября, 2019
Анна Торхова
Руководителя УК Наиля Кутдузова задержали в Ижевске по подозрению в присвоении денег
16:03, 07 октября, 2019
Анна Торхова
355
0
#ЖКХ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#коммунальные услуги\n#управляющая компания\n#УК\n#Наиль Кутдузов
Фото: arzik2
355
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Ранее правоохранители задержали его отца.

Ижевск. Удмуртия. Полиция задержала директора одной из управляющих компаний Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Как сообщил «Сусанину» источник, знакомый с ситуацией, задержанный – Наиль Кутдузов. Его подозревают в присвоении денежных средств, которые подлежат перечислению ресурсоснабжающим организациям, в особо крупном размере.

В настоящее время в Удмуртии возбуждено и расследуется уголовное дело по части 4 статьи 160 УК России («Присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере»).

Ранее правоохранители задержали отца Наиля Кутдузова, бывшего руководителя ряда «управляек» Ижевска Рауфа Кутдузова, а также других сотрудников. Всего под стражу заключили четырех человек.

16:03, 07 октября, 2019
Анна Торхова
355
0
#ЖКХ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#коммунальные услуги\n#управляющая компания\n#УК\n#Наиль Кутдузов

 

 

 


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