Родственников погибших в годы Великой Отечественной войны солдат ищут в Удмуртии

Семьи бойцов проживали в Ижевске.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии ищут родственников бойцов, погибших во время Великой Отечественной войты. Как сообщает пресс-служба администрации Ижевска, в военный комиссариат республики обратилась поисковая экспедиция «Долина» из Новгорода.

Во время работ 22 сентября 2018 года в районе деревни Большое Замошье Валдайского муниципального района Новгородской области поисковики нашли останки военнослужащего. У него был медальон со следующей информацией: Бочкарев Яков Николаевич, год рождения: 1912, воинское звание: младший лейтенант, уроженец Удмуртской АССР, Ижевский район, Пазелинский с/с, д. Пазелы. Адрес семьи: Ижевск, ул. Белинского, 62, Матюшкина Любовь Петровна. Призван Азинским РВК Ижевска. Останки погибшего захоронены 8 мая 2019 года на воинском кладбище в деревне Язвищи.

Также 23 апреля прошлого года в районе деревни Ковры Демянского муниципального района Новгородской области нашли обломки самолета Ил-2 с останками членов экипажа. Одним из них оказался Хайкин Иосиф Пантелеевич 1915 года рождения. Воинское звание – лейтенант, летчик; уроженец Орловская область, г. Почеп, адрес семьи: Удмуртская АССР, Ижевск, улица Коммунаров, 180, жена – Хайкина Зинаида Максимовна. Его захоронили на воинском кладбище в деревне Костьково.

Родственников этих бойцов просят откликнуться и обратиться в отделение по работе с гражданами военного комиссариата Удмуртской Республики по телефону 8 (3412)-500-960.