  • $ 63.42 ↑
  • € 70.74 ↑

Родственников погибших в годы Великой Отечественной войны солдат ищут в Удмуртии

17:44, 01 августа, 2019
Диана Ворончихина
Родственников погибших в годы Великой Отечественной войны солдат ищут в Удмуртии
17:44, 01 августа, 2019
Диана Ворончихина
165
0
#Ижевск\n#Великая Отечественная Война\n#война\n#Удмуртия\n#новости\n#поиск\n#поиски останков
Фото: susanin.news
165
0

Семьи бойцов проживали в Ижевске.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии ищут родственников бойцов, погибших во время Великой Отечественной войты. Как сообщает пресс-служба администрации Ижевска, в военный комиссариат республики обратилась поисковая экспедиция «Долина» из Новгорода.

Во время работ 22 сентября 2018 года в районе деревни Большое Замошье Валдайского муниципального района Новгородской области поисковики нашли останки военнослужащего. У него был медальон со следующей информацией: Бочкарев Яков Николаевич, год рождения: 1912, воинское звание: младший лейтенант, уроженец Удмуртской АССР, Ижевский район, Пазелинский с/с, д. Пазелы. Адрес семьи: Ижевск, ул. Белинского, 62, Матюшкина Любовь Петровна. Призван Азинским РВК Ижевска. Останки погибшего захоронены 8 мая 2019 года на воинском кладбище в деревне Язвищи.

Также 23 апреля прошлого года в районе деревни Ковры Демянского муниципального района Новгородской области нашли обломки самолета Ил-2 с останками членов экипажа. Одним из них оказался Хайкин Иосиф Пантелеевич 1915 года рождения. Воинское звание – лейтенант, летчик; уроженец Орловская область, г. Почеп, адрес семьи: Удмуртская АССР, Ижевск, улица Коммунаров, 180, жена – Хайкина Зинаида Максимовна. Его захоронили на воинском кладбище в деревне Костьково.

Родственников этих бойцов просят откликнуться и обратиться в отделение по работе с гражданами военного комиссариата Удмуртской Республики по телефону 8 (3412)-500-960.

17:44, 01 августа, 2019
Диана Ворончихина
165
0
#Ижевск\n#Великая Отечественная Война\n#война\n#Удмуртия\n#новости\n#поиск\n#поиски останков

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

В Ижевск вновь прилетят «Русские витязи»

14:31, 25 июля, 2019
4441

Двое братьев до смерти избили бывших сотрудников милиции в Удмуртии

3954
16:30, 26 июля, 2019

Два человека погибли и один пострадал в ДТП в Сарапуле

3388
11:00, 27 июля, 2019

Экскурсионный автобус загорелся в Ижевске

3140
18:44, 26 июля, 2019

Вылетевший на пути автомобиль приостановил движение трамваев в Ижевске

2731
17:25, 27 июля, 2019

Спасавшего детей в лагере «Холдоми» мальчика представят к госнаграде

10:25, 25 июля, 2019
1340

Похитившая 41 млн рублей кассирша из Москвы сбежала за границу

1296
14:35, 26 июля, 2019

Каменные саркофаги домонгольского времени нашли в Великом Новгороде

1202
18:05, 25 июля, 2019

Подросток утонул на экскурсии в Свердловской области

1167
15:52, 27 июля, 2019

Мать посаженного на цепь мальчика в Краснодарском крае рассказала о встрече с сыном

965
19:10, 26 июля, 2019

Белорусская актриса Вероника Никонова погибла во время свадебного путешествия

17:56, 27 июля, 2019
1796

Откровенно раздетые девушки: украинки ответили флешмобом на оскорбления чиновника

1711
11:45, 27 июля, 2019

Награду за рождение мальчика объявили в польском посёлке

1295
15:00, 26 июля, 2019

Служба безопасности Украины задержала российский танкер в порту Измаил

1122
16:28, 25 июля, 2019

В Абхазии планируют открыть международный аэропорт

983
17:35, 26 июля, 2019