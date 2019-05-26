Хозяин развлекательного центра в Можге заплатит 100 тыс рублей за ночные танцы подростка

Сейчас местонахождения несовершеннолетнего неизвестно.

Можга. Удмуртия. В Можге владелец развлекательного центра заплатит 100 тыс. рублей за неуведомление органов о подростке, находившемся на дискотеке в ночное время. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

В феврале 2019 года, примерно в полночь сотрудники заведения обнаружили группу, в которой был несовершеннолетний. Подростка попросили уйти с дискотеки, однако в центре не уведомили органы об инциденте, чем поставили под угрозу жизнь и здоровье ночного гуляки.

«Впоследствии несовершеннолетний был объявлен в розыск, его местонахождение до настоящего времени неизвестно», - говорится в сообщении.

Постановление вступило в законную силу.