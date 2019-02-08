Подготовка к паводку в Удмуртии, народные инспекторы и представитель России на «Евровидении»: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! На календаре долгожданная пятница, 8 февраля. Последний рабочий день предлагаем начать с традиционного обзора новостей.

Паводок

С 6 февраля по 25 марта 2019 года в Удмуртии будет проводиться паводковое понижение уровня воды Ижевского, Воткинского, Камбарского и Пудемского водохранилищ. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике, мероприятие проводится для того, чтобы водоемы не переполнились паводковыми водами перед таянием снега.

Уровень будет опускаться на 1-3 см в сутки.

Светофор

На светофоре на перекрестке улиц Удмуртская и 10 лет Октября в Ижевске установили дополнительную секцию для поворота направо на улицу 10 лет Октября. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по республике.

Правый поворот разрешен одновременно с левым поворотом встречных машин.

Как отмечается в сообщении, движение встречных автомобилей при разрешающем сигнале светофора отсутствует, в связи с чем Госавтоинспекция рекомендует водителям заранее занимать левый ряд для движения прямо по улице Удмуртской.

Напомним, с 1 февраля изменилась схема работы этого светофора.

Народные инспекторы

Россияне смогут сообщать в ГИБДД о нарушениях участников дорожного движения, отправляя в полицию фото и видеоматериалы. Депутаты Госдумы в первом чтении приняли данный законопроект, пишет РБК.

Предлагается внести поправки в КоАП России, согласно которым водителя можно привлечь к ответственности без составления протокола, если факт нарушения будет подтвержден другим участником дорожного движения, зарегистрированным на портале госуслуг.

На устройствах должна быть специальная программа, которая не позволит редактировать запись.

Евровидение

Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2019», который пройдет в Тель-Авиве, представит Сергей Лазарев. Как пишут РИА «Новости», участника определил телеканал ВГТРК, который вещает «Евровидение».

Продюсером выступления российского вокалиста станет Филипп Киркоров.

Напомним, Лазарев уже не в первый раз участвует в этом конкурсе. В 2016 году в Стокгольме он занял 3 место.

Неудачная покраска

В Таиланде у померанского шпица после окраски шерсти отвалилось ухо. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на «Metro».

Женщина приехала в парикмахерскую и попросила мастера покрасить её псу уши в розовый цвет. После 40-минут ушки собаки поменяли форму, через пару часов на коже началось раздражение, а позднее ухо отпало.

Отмечается, что процедуру проводили с помощью «человеческой» краски.

Зоозащитники возложили ответственность на саму хозяйку, а не на салон красоты.