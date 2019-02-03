play
pause
  • $ 65.66 ↑
  • € 75.15 ↓

В Удмуртии пройдут соревнования «Навыки мудрых» по стандартам World Skills

15:00, 03 февраля, 2019
Диана Ворончихина
15:00, 03 февраля, 2019
Диана Ворончихина
219
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#профессионалы\n#профессионализм\n#соревнования
Фото: pixabay.com
219
0

Здесь свои навыки могут показать профессионалы старше 50 лет.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии пройдет IV открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы». Об этом на своей странице ВКонтакте сообщила министр социальной политики и труда региона Татьяна Чуракова.

Новым направлением чемпионатов по стандартам World Skills станут соревнования «Навыки мудрых» для профессионалов старше 50 лет.

«Сотрудники «серебряного» возраста у своих коллег пользуются заслуженным уважением, ведь их богатый опыт бесценен. Только время не стоит на месте – ежегодно появляются новые технологии и научные разработки, меняются подходы в той или иной отрасли», - пишет Чуракова.

В этом направлении определено 5 компетенций:

- «Поварское дело»;

- «Предпринимательство»;

- «Дошкольное воспитание»;

- «Кирпичная кладка»;

- «Хлебопечение».

Чемпионат пройдет в марте 2019 года.

15:00, 03 февраля, 2019
Диана Ворончихина
219
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#профессионалы\n#профессионализм\n#соревнования

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Журналистка из Ижевска уехала за любовью в Коста-Рику и стала мамой «солнечного» мальчика

15:55, 30 января, 2019
4976

МВД России по Ижевску возглавил Фато Мгои

3783
12:23, 29 января, 2019

Брата депутата Госсовета Удмуртии задержали по подозрению в организации казино

3715
11:45, 28 января, 2019

Компания «Экопектин» получит в Сарапуле землю под строительство завода

3557
10:00, 27 января, 2019

Текстовая трансляция: прокурор зачитает обвинение по делу экс-главы Удмуртии Александра Соловьева

2676
10:11, 30 января, 2019

По Крымскому мосту пустят пригородные электрички

14:43, 27 января, 2019
1183

В России предложили не наказывать за «вынужденную» коррупцию

1135
09:31, 29 января, 2019

Правительство Японии не изменило свою позицию по Курильским островам

1018
18:30, 27 января, 2019

Генпрокуратура озвучила три основные версии гибели группы Дятлова

1009
13:48, 01 февраля, 2019

Россиянам могут дать возможность брать ипотечные каникулы

888
13:53, 29 января, 2019

Момент прорыва дамбы в Бразилии, в результате которого погибли более 100 человек, попал на видео

11:59, 02 февраля, 2019
2126

Итальянцы собрали деньги для младенца, спасенного в Магнитогорске

1186
11:54, 31 января, 2019

Германия выделит 12 млн евро для блокадников Ленинграда

1014
10:20, 27 января, 2019

Хибиба Нурмагомедова дисквалифицировали и оштрафовали на 500 тыс долларов

933
09:24, 30 января, 2019

Обыски прошли в кабинете и доме мэра Риги Ушакова

928
16:00, 30 января, 2019