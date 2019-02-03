В Удмуртии пройдут соревнования «Навыки мудрых» по стандартам World Skills

Здесь свои навыки могут показать профессионалы старше 50 лет.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии пройдет IV открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы». Об этом на своей странице ВКонтакте сообщила министр социальной политики и труда региона Татьяна Чуракова.

Новым направлением чемпионатов по стандартам World Skills станут соревнования «Навыки мудрых» для профессионалов старше 50 лет.

«Сотрудники «серебряного» возраста у своих коллег пользуются заслуженным уважением, ведь их богатый опыт бесценен. Только время не стоит на месте – ежегодно появляются новые технологии и научные разработки, меняются подходы в той или иной отрасли», - пишет Чуракова.

В этом направлении определено 5 компетенций:

- «Поварское дело»;

- «Предпринимательство»;

- «Дошкольное воспитание»;

- «Кирпичная кладка»;

- «Хлебопечение».

Чемпионат пройдет в марте 2019 года.